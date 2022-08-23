«Яндекс» решил отказаться от новостного агрегатора

«Яндекс» намерен отказаться от новостного агрегатора. Он займется развитием ya. ru в качестве своей новой главной страницы, сообщает РИА Новости.

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«После закрытия сделки по продаже медийных активов — Дзена и Новостей — ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID», — указано в релизе компании.

Также подчеркивается, что Поиск будет ядром новой главной страницы и приложения.

В VK отметили, что сделка по покупке у «Яндекса» сервисов «Новости» и «Дзен» будет закрыта до конца текущего года.

О подписании компанией VK соглашения о покупке сервисов «Яндекса» — агрегатора новостей «Яндекс.Новости» и платформы для блогеров «Яндекс.Дзен» стало известно в конце апреля.