«Яндекс» купил сервис Delivery Club

Компания «Яндекс» сообщила о приобретении у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Соответствующее заявление сделано в пресс-релизе интернет-портала.
Отмечается, что компания будет и дальше заниматься развитием бренда Delivery Club. Приложение и сайт будут работать в прежнем формате. Подчеркивается, что Delivery Club и «Яндекс Еда» будут функционировать на единой технологической платформе.
«Плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше. Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района — и, соответственно, больше зарабатывать. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится», — подчеркивает компания.
Ранее сообщалось, что почта России займется доставкой товаров из США. Оператором был внедрен сервис «Почта Global». СМИ сообщали, что проект прошел тестирование. Его запустили 1 августа. Осуществлять доставку будут из таких крупных онлайн-магазинов, как iHerb, Apple, eBay и Amazon.