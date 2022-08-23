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53 минуты назад

«Яндекс» выкупил сервис доставки Delivery Club

Лера Букина

Компания «Яндекс» сообщила о приобретении у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Соответствующее заявление сделано в пресс-релизе интернет-портала.

«Яндекс» купил сервис Delivery Club
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что компания будет и дальше заниматься развитием бренда Delivery Club. Приложение и сайт будут работать в прежнем формате. Подчеркивается, что Delivery Club и «Яндекс Еда» будут функционировать на единой технологической платформе.

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«Плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше. Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района — и, соответственно, больше зарабатывать. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится», — подчеркивает компания.

Ранее сообщалось, что почта России займется доставкой товаров из США. Оператором был внедрен сервис «Почта Global». СМИ сообщали, что проект прошел тестирование. Его запустили 1 августа. Осуществлять доставку будут из таких крупных онлайн-магазинов, как iHerb, Apple, eBay и Amazon.

Компании,eBay,Почта России,Яндекс,Apple,
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