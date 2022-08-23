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48 минут назад

Назван срок появления на российском рынке замены Sprite и Fanta

Алиса Селезнёва

Лимонады «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange», которые должны заменить на российском рынке Sprite и Fanta, появятся на прилавках магазинов в сентябре. Об этом со ссылкой на ретейлеров пишут «Известия».

После начала российской спецоперации на Украине компания Coca-Cola заявила, что приостанавливает поставки ингредиентов для российского рынка, а в начале мая не исключила, что полностью уйдет из страны. При этом продажи продукции компании продолжились, но цены на нее заметно выросли.

16 июня Coca-Cola Hellenic, являющаяся дистрибутором в России, объявила, что после истощения запасов на складах больше не будет производить и продавать напитки бренда на российском рынке.

При этом компания презентовала новые бренды, которые будут соответствовать тем же самым вкусам, которые ранее продавались в России. Так, аналогом Sprite должен выступить лимонад «Добрый Лимон-лайм», а вместо Fanta россиянам предложат «Добрый Orange».

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В торговой сети «Магнит» пояснили изданию, что новые напитки появятся в продаже уже в сентябре. Также палитра вкусов будет расширена, в нее, за счет модернизированной линейки тоников и холодных чаев под брендом Rich, добавят лимонады манго-маракуйя, дюшес, сибирские травы и вишню.

В свою очередь в торговой сети «Верный» отметили, что примут решение о закупке новых лимонадов после того, как получат информацию о ценах и другие детали. При этом ретейлер усомнился в том, что «молодые» бренды «будут продаваться так же успешно, как активно продвигаемые имена Coca-Сola».

Компании,Coca-Cola,"Магнит",Ikea,
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