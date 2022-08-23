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1 час назад

Популярный производитель чемоданов продал российский бизнес

Лера Букина

Производитель чемоданов и сумок Samsonite International принял решение продать бизнес в РФ. Об этом сообщают «Ведомости».

Samsonite продал российский бизнес
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает газета, новые владельцы бизнеса — топ-менеджеры ООО «Самсонайт». Ранее американская фирма владела российским подразделением. Пока официальное подтверждение о состоявшейся сделке отсутствует.

Согласно отчету компании, российское подразделение перестало быть ее частью 1 июля. Сделку могли закрыть 8 июля. При этом точная сумма сделки пока также не раскрывается.

Напомним, что магазины Samsonite приступили к возобновлению работы на территории России под вывеской «Чемодан про».

Раскрыты новые названия Sprite и Fanta в РФ

В понедельник, 22 августа, СМИ писали, что

немецкий производитель бытовой техники Bosch принял решение продать заводы в РФ. Также сообщалось об активном поиске покупателей. Однако во вторник РИА Новости, ссылаясь на источник Минпромторге, сообщило, что информация о продаже российских заводов Bosch «БСХ Бытовые приборы» не была подтверждена представителем российской структуры немецкой компании.

Компании,Минпромторг,
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