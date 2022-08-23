Samsonite продал российский бизнес

Производитель чемоданов и сумок Samsonite International принял решение продать бизнес в РФ. Об этом сообщают «Ведомости».
Как отмечает газета, новые владельцы бизнеса — топ-менеджеры ООО «Самсонайт». Ранее американская фирма владела российским подразделением. Пока официальное подтверждение о состоявшейся сделке отсутствует.
Согласно отчету компании, российское подразделение перестало быть ее частью 1 июля. Сделку могли закрыть 8 июля. При этом точная сумма сделки пока также не раскрывается.
Напомним, что магазины Samsonite приступили к возобновлению работы на территории России под вывеской «Чемодан про».
В понедельник, 22 августа, СМИ писали, что
немецкий производитель бытовой техники Bosch принял решение продать заводы в РФ. Также сообщалось об активном поиске покупателей. Однако во вторник РИА Новости, ссылаясь на источник Минпромторге, сообщило, что информация о продаже российских заводов Bosch «БСХ Бытовые приборы» не была подтверждена представителем российской структуры немецкой компании.