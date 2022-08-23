Samsonite продал российский бизнес

Производитель чемоданов и сумок Samsonite International принял решение продать бизнес в РФ. Об этом сообщают «Ведомости».

Как отмечает газета, новые владельцы бизнеса — топ-менеджеры ООО «Самсонайт». Ранее американская фирма владела российским подразделением. Пока официальное подтверждение о состоявшейся сделке отсутствует.

Согласно отчету компании, российское подразделение перестало быть ее частью 1 июля. Сделку могли закрыть 8 июля. При этом точная сумма сделки пока также не раскрывается.

Напомним, что магазины Samsonite приступили к возобновлению работы на территории России под вывеской «Чемодан про».

В понедельник, 22 августа, СМИ писали, что