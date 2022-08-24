Wildberries предоставил опцию бесплатного возврата 50% клиентов

Онлайн-ретейлер Wildberries предоставил опцию бесплатного возврата товаров более чем половине пользователей сервиса. Об этом в среду ТАСС сообщил представитель пресс-службы маркетплейса.

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Как пояснили в компании, с клиентов с высоким процентом выкупа заказов плата за возврат взиматься не будет, а ее введение было призвано повысить ответственность покупателей при оформлении доставки.

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"Мы расширили нашу программу лояльности для более чем 50% клиентов и не взимаем плату за обратную логистику для ответственных покупателей с небольшой долей возврата товаров", - отметили в Wildberries.

Согласно статистике сервиса, меры по изменению политики возврата товаров существенно снизили показатели бракованной продукции.

"Тестируем программу ответственных покупок уже около года и видим положительные результаты: люди стали чаще совершать осознанные заказы, уменьшилось на 30% количество брака и случаев злоупотреблений бесплатными сервисами", - рассказали в пресс-службе Wildberries.

Это позволило компании расширить программу лояльности на большее количество покупателей.

"В дальнейшем тарифы на возврат, как и покупательская скидка, будут динамичными - в зависимости от сезонности, загруженности логистических систем, индивидуальной покупательской истории, количества возвращенных вещей и т. д.", - добавил представитель онлайн-площадки.

Как добавили в пресс-службе Wildberries, на пороге нового учебного года планируется в рамках специальной акции увеличить размер скидки постоянного покупателя. По словам представителей маркетплейса, она должна превысить нынешние 27%.