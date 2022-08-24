Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
45 минут назад

Wildberries предоставил опцию бесплатного возврата товаров более чем 50% клиентов

ТАССиещё 2

Онлайн-ретейлер Wildberries предоставил опцию бесплатного возврата товаров более чем половине пользователей сервиса. Об этом в среду ТАСС сообщил представитель пресс-службы маркетплейса.

Wildberries предоставил опцию бесплатного возврата 50% клиентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пояснили в компании, с клиентов с высоким процентом выкупа заказов плата за возврат взиматься не будет, а ее введение было призвано повысить ответственность покупателей при оформлении доставки.

Видео дня

"Мы расширили нашу программу лояльности для более чем 50% клиентов и не взимаем плату за обратную логистику для ответственных покупателей с небольшой долей возврата товаров", - отметили в Wildberries.

Согласно статистике сервиса, меры по изменению политики возврата товаров существенно снизили показатели бракованной продукции.

"Тестируем программу ответственных покупок уже около года и видим положительные результаты: люди стали чаще совершать осознанные заказы, уменьшилось на 30% количество брака и случаев злоупотреблений бесплатными сервисами", - рассказали в пресс-службе Wildberries.

Это позволило компании расширить программу лояльности на большее количество покупателей.

"В дальнейшем тарифы на возврат, как и покупательская скидка, будут динамичными - в зависимости от сезонности, загруженности логистических систем, индивидуальной покупательской истории, количества возвращенных вещей и т. д.", - добавил представитель онлайн-площадки.

Как добавили в пресс-службе Wildberries, на пороге нового учебного года планируется в рамках специальной акции увеличить размер скидки постоянного покупателя. По словам представителей маркетплейса, она должна превысить нынешние 27%.

Ранее ретейлер сообщал, что применяет оплату услуги обратной доставки товаров в размере 100 рублей для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа, таких порядка 10%. Это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка. Например, исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются крупные партии товара, но не выкупаются, что приводит к убыткам предпринимателей. Позже компания сообщила, что ввела плату за возврат товаров, требующих особых условий перевозки, речь шла о 2% ассортимента товаров.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители