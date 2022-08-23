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16 минут назад

В «Газпроме» призвали Молдавию исполнять свои контрактные обязательства

RT на русском

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в компании исходят из того, что Молдавия в дальнейшем будет полностью исполнять свои контрактные обязательства.

«Исходим из того, что в дальнейшем молдавская сторона, безусловно, будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объёме и в срок», — цитирует его ТАСС.

Куприянов объяснил, что «Молдовагаз» рассчитался с «Газпромом» лишь за июльские поставки.

Ранее «Газпром» разрешил «Молдовагазу» отложить до 1 сентября оплату аванса за поставки газа в августе.

«Газпром» пошел на уступки Молдавии

«Молдовагаз» попросит правительство Молдавии принять чрезвычайные меры для расчётов с «Газпромом» за текущее потребление газа после просрочки платежа в августе.

Компании,Сергей Куприянов,Газпром,
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