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53 минуты назад

Канада ввела санкции против 62 россиян

Елена Прошина

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о новом пакете санкции против России. На этот раз он коснется еще 62 российских физлиц и одной организации оборонного сектора. Об этом сообщает РИА Новости.

Канада ввела санкции против россиян
Фото: ReutersReuters

«Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора, которые причастны к войне России на Украине», - заявил Трюдо в ходе выступления на саммите «Крымская платформа», организованном президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также добавил, что Канада окажет дополнительную помощь украинским организациям оборонной сферы. В частности, будет передано необходимое оборудование и оказана техническая поддержка.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад будет придерживаться жестких санкций против России и продолжать оказывать Украине военную помощь. Он также подчеркнул, что Запад «никогда не признает» присоединение Россией украинских территорий.

Шольц назвал условие отмены санкции против России

За ужесточение санкции ранее высказалась и премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она также добавила, что страна полностью собирается отказаться от российских энергоносителей.

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