«Магнит» ввел масочный режим для сотрудников

Сотрудники магазинов и распределительных центров «Магнита» будут обязаны с 23 августа соблюдать масочный режим. Соответствующее указание дал ретейлер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
«С сегодняшнего дня компания вводит для работников магазинов обязательный масочный режим», - отметила компания.
Так, условия распространяются на персонал торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании, а также на сотрудников всех 45 распределительных центров.
Также сообщается о скором увеличении числа санитарных мероприятий в торговых точках и логистических комплексах.
Компания приняла такое решение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в России. В настоящее время в штате «Магнита» числятся около 360 тыс. человек. 295 тыс. из них являются сотрудниками магазинов. Кроме того, в компании активизировалось проведение мероприятий по вакцинации работников.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов допустил возвращение масочного режима в стране в случае роста заболеваемости коронавирусом до 60 тыс. человек в сутки.