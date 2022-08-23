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23 минуты назад

«Магнит» ввел масочный режим для сотрудников

Лера Букина

Сотрудники магазинов и распределительных центров «Магнита» будут обязаны с 23 августа соблюдать масочный режим. Соответствующее указание дал ретейлер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Магнит» ввел масочный режим для сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С сегодняшнего дня компания вводит для работников магазинов обязательный масочный режим», - отметила компания.

Так, условия распространяются на персонал торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании, а также на сотрудников всех 45 распределительных центров.

Также сообщается о скором увеличении числа санитарных мероприятий в торговых точках и логистических комплексах.

Компания приняла такое решение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в России. В настоящее время в штате «Магнита» числятся около 360 тыс. человек. 295 тыс. из них являются сотрудниками магазинов. Кроме того, в компании активизировалось проведение мероприятий по вакцинации работников.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов допустил возвращение масочного режима в стране в случае роста заболеваемости коронавирусом до 60 тыс. человек в сутки.

Компании,Федот Тумусов,"Магнит",Госдума,
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