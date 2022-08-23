Россиян предупредили о дефиците сайры

Российский рыбопромысловый флот пока не приступил к промыслу сайры. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Росрыболовства.

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По данным ведомства, на заседании штаба по организации добычи пелагических видов рыбы было отмечено, что вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую экономическую зону в этом году.

«В отрытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13661 тонн», - отмечается в сообщении.

При этом к 22 августа общий вылов российскими рыболовецкими судами сардины иваси и скумбрии составил 87,7 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 0,5%.