Россиян предупредили о дефиците сайры

Российский рыбопромысловый флот пока не приступил к промыслу сайры. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Росрыболовства.
По данным ведомства, на заседании штаба по организации добычи пелагических видов рыбы было отмечено, что вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую экономическую зону в этом году.
«В отрытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13661 тонн», - отмечается в сообщении.
При этом к 22 августа общий вылов российскими рыболовецкими судами сардины иваси и скумбрии составил 87,7 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 0,5%.
Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявил, что российским рыбодобывающим компаниям на фоне украинского кризиса стали массово отказывать в ремонте судов в иностранных портах. В частности, с этим столкнулись рыбопромышленники, ведущие добычу в Северном бассейне, в том числе в Баренцевом море. А у российских предприятий нет технических возможностей ремонтировать суда. При этом техническое состояние флота может сказаться на количестве вылова, что приведет к росту цен на рыбу.