РЖД предложили Литве варианты оплаты за транзит в Калининград

РЖД предложили властям Литвы несколько вариантов для оплаты транзита в Калининградскую область тех поездов, которые проезжают через территорию республики. Об этом сообщает ТАСС.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что ситуация разрешится положительно.

«РЖД предложили различные варианты оплаты транзита Литве, полагаем, что решения будут найдены», – заявил он.

Алиханов также добавил, что для компаний-грузоперевозчиков вопрос оплаты транзита уже был решён. Однако вдаваться в подробности губернатор не стал.

Кроме того, Алиханов напомнил, что власти РФ считают любое ограничение транзита незаконным. Он сообщил, что в МИД РФ были направлены предложения по поводу снятия ограничений на транзит через Литву грузов, которые подпали под европейские санкции. Однако Алиханов подчеркнул, что оценивать перспективы сейчас достаточно тяжело.

«Я хочу отметить, что автомобильные перевозки продолжаются в части тех товаров, которые не подпали под санкции, они работают, около 200 автомобилей ежедневно пересекает границу с Литвой в сторону других регионов России и соответственно примерно 200 к нам приезжает, поэтому большой объем сохранен», – добавил губернатор.