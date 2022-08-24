ЦБ хочет обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги

Центробанк России предлагает обязать кредитные организации, которые перевели средства клиента на счет мошенников, в течение месяца возвращать потерпевшему деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента инфобезопасности регулятора Вадима Уварова.

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По его словам, в случае, если средства были перенаправлены за пределы России, то вернуть их нужно в течение двух месяцев. Об этом следует из поправках к закону о национальной платежной системе, которые пересекаются с проектом закона об информационном обмене с Министерством внутренних дел, уже принятом депутатами Госдумы в первом чтении. Документ был разработан при участии Банка России.

Последняя редакция проект предполагает, что банки, исполнившие перевод на счет злоумышленников, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента поступления от него заявления. По трансграничным переводам сро возврата может составить 60 дней.