ЦБ хочет обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги

Центробанк России предлагает обязать кредитные организации, которые перевели средства клиента на счет мошенников, в течение месяца возвращать потерпевшему деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента инфобезопасности регулятора Вадима Уварова.
По его словам, в случае, если средства были перенаправлены за пределы России, то вернуть их нужно в течение двух месяцев. Об этом следует из поправках к закону о национальной платежной системе, которые пересекаются с проектом закона об информационном обмене с Министерством внутренних дел, уже принятом депутатами Госдумы в первом чтении. Документ был разработан при участии Банка России.
Последняя редакция проект предполагает, что банки, исполнившие перевод на счет злоумышленников, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента поступления от него заявления. По трансграничным переводам сро возврата может составить 60 дней.
Как отметил Уваров, кредитная организация обязана будет возместить клиенту сумму перевода полностью, если он отправил деньги на счет мошенника, информация о котором содержалась в базе данных Центрального Банка. Также предлагается ввести двухдневный период, в течение которого банк отправителя перевода приостанавливает движение средств по счету, информация о котором содержится в базе данных регулятора.