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1 час назад

СМИ: Польша отказалась поставлять нефть на немецкий завод

Лера Букина

Власти Польши выступают против поставок нефти на нефтеперерабатывающий завод в немецкий город Шведт для замены импорта из РФ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.

FT: Польша отказалась поставлять нефть в Германию
Фото: ТАССТАСС

Как отмечает собеседник, НПЗ рассчитывает на поставки через порт Гданьск в Польше, но в стране возмущены тем, что «Роснефть» является владельцем 54% акций завода.

«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет "Роснефть". Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», — заявил собеседник.

Завод, находящийся в Германии, также рассчитывает на то, что нефть из России будет заменена поставками из Казахстана, подчеркивает газета.

Ранее Financial Times писала, что немецкий город Шведт столкнулся с волной гнева в связи с поспешным эмбарго на российскую нефть. Его жители обеспокоены судьбой НПЗ из-за решения властей. По словам мэра Шведта Аннекатрин Хоппе, закрытие завода стало бы

«поистине кошмарным сценарием».

Накануне стоимость нефти в мире росла примерно на 3,8%, а цена марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с 12 августа.

Компании,Роснефть,
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