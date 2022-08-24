Европейский бренд нижнего белья решил уйти из России

Немецкий бренд нижнего белья Triumph покидает российский рынок. Компанией уже останавливается работа магазинов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке ретейла.

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Уточняется, что последний объект будет закрыт до 10 декабря. По словам собеседника издания из числа консультантов на рынке недвижимости, компании не удалось урегулировать вопрос с поставками своей продукции в РФ после того, как на Украине началась спецоперация. Так, санкции Запада на этом фоне подтолкнули компанию начать закрывать торговые точки.

Triumph International основали в 1886 году в ФРГ. Она присутствует в 45 странах. Среди марок компании, помимо Triumph, - Sloggi и AMO`s Style. В России компания появилась в 1995 году.