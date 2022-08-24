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47 минут назад

Европейский бренд нижнего белья решил уйти из России

Рамблер

Немецкий бренд нижнего белья Triumph покидает российский рынок. Компанией уже останавливается работа магазинов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке ретейла.

Европейский бренд нижнего белья решил уйти из России
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что последний объект будет закрыт до 10 декабря. По словам собеседника издания из числа консультантов на рынке недвижимости, компании не удалось урегулировать вопрос с поставками своей продукции в РФ после того, как на Украине началась спецоперация. Так, санкции Запада на этом фоне подтолкнули компанию начать закрывать торговые точки.

Triumph International основали в 1886 году в ФРГ. Она присутствует в 45 странах. Среди марок компании, помимо Triumph, - Sloggi и AMO`s Style. В России компания появилась в 1995 году.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что от последствий ограничений пострадал 71% британских компаний. Она указывает на наличие проблем с поставщиками и персоналом, а также на нарушение цепочек производства. Наибольший удар санкции нанесли по финансовому сектору, написало издание.

Компании,Коммерсант,
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