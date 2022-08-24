Сбер предотвратил попытки финансового мошенничества на 250 млн рублей в полугодии 2022 года

В первом полугодии 2022 года Сбербанк предотвратил 452 преступления в сфере экономической безопасности и мошенничества против клиентов и банка в целом на общую сумму 250 млн рублей. Сотрудники банка помогли правоохранителям раскрыть 233 преступления и привлечь к уголовной ответственности 140 нарушителей закона.

«Чаще всего злоумышленники пытались совершить преступления в отделениях Сбербанка. Пытаясь завладеть денежными средствами клиентов, они нередко используют схемы обмана на основе поддельных документов, удостоверяющих личность, доверенностей, наследственных и исполнительных документов. Благодаря работе сотрудников отделений банка, усилению мер защиты, применению технологических решений для мониторинга и анализа сомнительных операций более 90% таких посягательств предотвращаются, а остальные раскрываются в кратчайшее время», — отмечает пресс-служба банка.

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Так, недавно сотрудники подразделений безопасности Сбера пресекли деятельность преступной группы, участники которой по фиктивным документам пытались похитить денежные средства со счета клиента банка на сумму свыше двух миллионов рублей, однако операция была остановлена системой фрод-мониторинга Сбера. Проверив представленные документы, сотрудники банка выявили мошенничество и передали информацию об инциденте в правоохранительные органы.

«Довольно часто объектом посягательств мошенников становятся люди старшего возраста, особенно не имеющие родственников, а также социально незащищенные граждане. Преступники пользуются их беззащитностью и легко входят к ним в доверие. Раскрывать такие преступления непросто: потерпевшие часто не запоминают лиц и поэтому не могут описать аферистов. Любое преступление против наших клиентов или банка всегда будет раскрыто, а злоумышленники понесут заслуженное наказание», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он подчеркнул, что сотрудники безопасности Сбербанка делают все, чтобы любые атаки преступников на банк были отражены, а средства клиентов остались в целости и сохранности.