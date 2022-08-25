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33 минуты назад

Mitsubishi пошла на уступки Путину по «Сахалину-2»

Елена Прошина

Японская корпорация Mitsubishi решила сохранить свою долю в проект «Сахалин-2». Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на свои источники, передает URA.RU.

Mitsubishi пошла на уступки Путину по «Сахалину-2»
Фото: ReutersReuters

Как говорится в сообщении, компания уведомит о своем решении нового оператора «Сахалина-2» до конца лета. Затем российская сторона должна будет в течение трех дней решить вопрос о том, продолжит ли корпорация Mitsubishi и дальше участвовать в проекте.

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До этого министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясуноси Нисимура лично встретился с президентом японской компании Mitsubishi Corporation и обратился к нему с просьбой согласиться на условия России и продолжить участвовать в проекте «Сахалин-2».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий передачу проекта «Сахалин-2» новому оператору ООО «Сахалинская Энергия», зарегистрированному в РФ. Кабинет министров страны призывал компании Mitsui и Mitsubishi согласиться с условиями главы российского государства и продолжить совместную работу над проектом. Японские Tokyo Gas и JERA уже подписали контракты на покупку сжиженного природного газа с новым оператором.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке Сахалина. Добытое топливо делится между Россией и Японией.

Компании,Владимир Путин,
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