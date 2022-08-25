Маркировку пива в РФ могут отложить на 2025 год

Аналитический центр при кабмине России выступает за продление эксперимента по маркировке пива. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, адресованное Минпромторгу.

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Письмо АЦ - ответ ведомству, представители которого планировали оспорить легитимность голосования делового сообщества по «регуляторной гильотине» (РГДС).

Рабочей группой рассматривался список обязательных требований, которые президент РФ Владимир Путин поручить выполнить после обращения бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Большая часть проголосовала за отмену обязательных требований по маркировке пива. Остальные сочли необходимым их перенести. Так, маркировка пива в стране может быть отложена на 2025 год.

Законопроект о маркировке пива был подготовлен Министерством промышленности торговли России. Такие правила распространятся на напитки в кегах с 1 апреля 2023 года, для пива в стеклянной или полимерной упаковке – с 1 октября следующего года и для пива в алюминиевой таре – с 15 января 2024 года.