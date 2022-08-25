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1 час назад

Маркировку пива в РФ могут отложить на 2025 год

Лера Букина

Аналитический центр при кабмине России выступает за продление эксперимента по маркировке пива. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, адресованное Минпромторгу.

Маркировку пива в РФ могут отложить на 2025 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Письмо АЦ - ответ ведомству, представители которого планировали оспорить легитимность голосования делового сообщества по «регуляторной гильотине» (РГДС).

Рабочей группой рассматривался список обязательных требований, которые президент РФ Владимир Путин поручить выполнить после обращения бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Большая часть проголосовала за отмену обязательных требований по маркировке пива. Остальные сочли необходимым их перенести. Так, маркировка пива в стране может быть отложена на 2025 год.

Законопроект о маркировке пива был подготовлен Министерством промышленности торговли России. Такие правила распространятся на напитки в кегах с 1 апреля 2023 года, для пива в стеклянной или полимерной упаковке – с 1 октября следующего года и для пива в алюминиевой таре – с 15 января 2024 года.

Ранее в Минпромторге сообщили, что с учетом параллельного импорта, а также смягчений в сфере технического регулирования, увеличивается значимость маркировки по защите потребителей и рынка от потенциально опасной продукции.

Компании,Борис Титов,Владимир Путин,Минпромторг,
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