В Италии раскрыли миллионные потери из-за отсутствия россиян

Крупный туристический оператор с юга Италии Suditaliahotels потерял миллионы из-за отсутствия русских туристов. Об этом РИА Новости рассказал коммерческий директор компании Саверио Презутти.
«Потери нашего оборота составляют 90-95%. Раньше этот объем составлял 8 миллионов евро, сейчас он находится в пределах 120 тысяч», — сказал Презутти.
По его словам, раньше были прямые рейсы до Неаполя, а теперь туристам приходится добираться через Стамбул или Дубай. Однако так добираются только увлеченные клиенты, они едут на Искью, Капри или в Сорренто. Но таких очень мало.
«Сейчас на Искье десяток клиентов по сравнению с шестью сотнями, которые у нас были раньше», — сказал он.
Также изменился и сам отдых. Если раньше туристы ездили по всему региону, посещая экскурсии, то теперь предпочитают оставаться в гостиницах. Он отметил, что такое падение туристического потока угрожает убытками отелям, ресторанам, водителям, экскурсоводам и другим участникам рынка.
«Сейчас это просто отдых. Они остаются на пляже. Мы с трудом восполним эти потери за счет других стран. Мы пытаемся привлекать и голландцев, и финнов. Но те россияне, которые сюда добираются, — это настоящие герои», — подчеркнул Презутти.