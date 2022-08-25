В Италии раскрыли миллионные потери из-за отсутствия россиян

«Потери нашего оборота составляют 90-95%. Раньше этот объем составлял 8 миллионов евро, сейчас он находится в пределах 120 тысяч», — сказал Презутти.

По его словам, раньше были прямые рейсы до Неаполя, а теперь туристам приходится добираться через Стамбул или Дубай. Однако так добираются только увлеченные клиенты, они едут на Искью, Капри или в Сорренто. Но таких очень мало.