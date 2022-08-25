Более $70 млрд: раскрыты убытки западных компаний после ухода из РФ

Западные компании, принявшие решение уйти с российского рынка из-за санкций, столкнулись с убытками в размере более 70 млрд долларов США. В основном это касается европейских, американских и японских компаний, сообщает агентство «Прайм».

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«Западный бизнес лишился уже более 70 миллиардов долларов. Наибольшие потери понесли компании топливно-энергетического сектора (только British Petroleum после разрыва с "Роснефтью" списала убытки на 25,5 миллиарда долларов)», — говорится в сообщении.

Немецкая инжиниринговая компания Linde лишилась порядка одного миллиарда долларов, французская TotalEnergies — почти 7,6 миллиарда. Убытки американской ExxonMobil и австрийской OMV составили 3,4 млрд долларов и 1 млрд евро соответственно.

Санкционная кампания Запада против РФ началась после того, на Украине была инициирована спецоперация. Под удар попали многие сектора российской экономики. По данным экспертов рейтингового агентства НКР, среди наиболее пострадавшие от антироссийских санкций отраслей национальной экономики - пищевая промышленность, добыча нефти и газа, сельское хозяйство и цветная металлургия.