Джонсону вручили карту лояльности украинских железных дорог

Британскому премьер-министру Борису Джонсону, который объявил в июле об уходе в отставку, вручили карту лояльности украинских железных дорог. Об этом сообщает Telegram-канал «Украинской железной дороги».

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Сейчас у политика нет возможности пользоваться своей картой в связи с тем, что компанией только запускается программа лояльности. Однако карта с номером 001 уже закреплена за ним.

Согласно пресс-релизу, выбор в пользу Джонсона был сделан из-за того, что он пользовался железнодорожным транспортом для визита в Киев несколько раз.

Джонсон получил карту лично от председателя правления украинского железнодорожного оператора.