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1 час назад

Джонсону вручили карту лояльности украинских железных дорог

Лера Букина

Британскому премьер-министру Борису Джонсону, который объявил в июле об уходе в отставку, вручили карту лояльности украинских железных дорог. Об этом сообщает Telegram-канал «Украинской железной дороги».

Джонсону вручили карту лояльности украинских железных дорог
Фото: ReutersReuters

Сейчас у политика нет возможности пользоваться своей картой в связи с тем, что компанией только запускается программа лояльности. Однако карта с номером 001 уже закреплена за ним.

Согласно пресс-релизу, выбор в пользу Джонсона был сделан из-за того, что он пользовался железнодорожным транспортом для визита в Киев несколько раз.

Джонсон получил карту лично от председателя правления украинского железнодорожного оператора.

Ранее Джонсона наградили орденом Свободы, который представляет собой высшую государственную награду Украины для иностранных граждан. Также на Аллее Смелости рядом со зданием Верховной Рады была установлена табличка с его именем.

Компании,Борис Джонсон,Верховная Рада,
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