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21 минуту назад

СМИ: Citigroup решил закрыть розничный бизнес в России

Лера Букина

Citigroup принял решение закрыть свой российский банк после неудачных попыток его продать. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Citigroup решил закрыть розничный бизнес в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они отметили, что официальное заявление будет сделано позднее в четверг, 25 августа.

Citi - один из первых международных банков, которые вышли на российский рынок. Группой было отрыто представительство в Москве в 1992 году. Спустя год ей удалось получить лицензию для ведения банковской деятельности в стране. В нынешнему году Ситибанк стал находиться на шестом месте в рейтинге самых надежных российских банков по версии Forbes.

О намерении выйти розничного бизнеса в России и еще 12 странах компания сообщила в 2021 году. Тогда обсуждалась продажа российского подразделения с местными банками, однако добиться результатов так не и не удалось из-за ситуации вокруг Украины и санкций на этом фоне.

Компании,Ситибанк,
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