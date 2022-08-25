Citigroup решил закрыть розничный бизнес в России

Citigroup принял решение закрыть свой российский банк после неудачных попыток его продать. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Они отметили, что официальное заявление будет сделано позднее в четверг, 25 августа.

Citi - один из первых международных банков, которые вышли на российский рынок. Группой было отрыто представительство в Москве в 1992 году. Спустя год ей удалось получить лицензию для ведения банковской деятельности в стране. В нынешнему году Ситибанк стал находиться на шестом месте в рейтинге самых надежных российских банков по версии Forbes.