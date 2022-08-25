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58 минут назад

"Мегафон" решил отказаться от публикации финотчета за первое полугодие

ТАСС

Сотовый оператор "Мегафон" решил отказаться от публикации консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2022 года, следует из материалов компании.

"Мегафон" решил отказаться от публикации финотчета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ПАО "Мегафон" принято решение отказаться от раскрытия промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО "Мегафон", составленной за отчетный период, состоящий из 6 месяцев 2022 года, вместе с аудиторским заключением о ней либо иным документом, составленным по результатам ее проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности", - говорится в сообщении.

В конце мая "Мегафон" также принял решение не публиковать финансовую отчетность за первый квартал 2022 года.

По итогам 2021 года консолидированная выручка "Мегафона" увеличилась на 6,6% и достигла 354,19 млрд рублей.

Компании,Мегафон,
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