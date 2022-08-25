"Мегафон" решил отказаться от публикации финотчета

"ПАО "Мегафон" принято решение отказаться от раскрытия промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО "Мегафон", составленной за отчетный период, состоящий из 6 месяцев 2022 года, вместе с аудиторским заключением о ней либо иным документом, составленным по результатам ее проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности", - говорится в сообщении.