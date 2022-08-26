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1 час назад

Гаага попросит временно не исполнять санкции ЕС против РФ – СМИ

Москва24иещё 3

Нидерландский город Гаага попросит о временном освобождении от ограничительных мер Евросоюза против России, передает агентство Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес.

Европейский город выступил с неожиданной просьбой по РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как поясняется, Гаага пытается найти замену поставкам газа от "Газпрома", но попытки в прошлые два месяца привлечь поставщиков не удались.

В письме Брейнес муниципалитету Гааги запрашивается исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры.

Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин выразил мнение, что подорожание газа до трех тысяч долларов за тысячу кубометров является только началом проблем европейцев.

По словам специалиста, у Брюсселя и Москвы разные подходы к решению энергетического вопроса. Первый хочет получить газ в обмен на турбину, второй нуждается в гарантиях снятия санкций в области технологий, что в дальнейшем позволит ей без проблем эксплуатировать силовую установку.

Цены на газ в Европе взлетели

В понедельник, 22 августа, цена газа в европейских странах поднялась выше 2,8 тысячи долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта в связи с новостями о приостановке поставок по "Северному потоку" на трое суток. Ближе к полудню стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3 024 тысяч долларов за одну тысячу кубометров.

Ситуацию с подорожанием газа в Европе прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав ее результатом "восхитительной комбинации" политиков Евросоюза. Также он допустил, что к концу года газ в Европе вырастет в цене до 3–4 тысяч за тысячу кубометров.

Компании,Сергей Пикин,Дмитрий Медведев,Газпром,Совет безопасности РФ,ЕС,
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