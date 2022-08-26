Производителей натуральной косметики в РФ оставили без земли и компенсации

На Красной Поляне в Сочи есть огромный участок почти в 2 тысячи гектаров. Когда-то его у Росимущества — то есть у государства — арендовала компания «Адлерский чай». А потом разделила сельхозугодья на 118 частей и передала права аренды десяткам компаний и индивидуальным предпринимателям. Теперь именно они арендуют земли у государства. Но недавно в адлерский суд Сочи обратилась Генпрокуратура и потребовала расторгнуть договоры аренды. По мнению ведомства, участки используются не по назначению и заросли лесами и сорняками. Хотя сами предприниматели утверждают: они ведут активную деятельность. У кого-то виноградники, кто-то выращивает буйволов, лошадей, держит пчел и так далее.

Фото: kpcosm.ru kpcosm.ru

Один из тех, против кого Генпрокуратура подала иск, — сооснователь компании «Краснополянская косметика» Дмитрий Серов. Четыре года назад он взял в аренду участок в 6,5 гектара. Предприниматель выращивает растения, из экстрактов которых производится косметика. У него на участке в горах еще и пасека, птичник, улиточная ферма. Но суд принял сторону прокуратуры, которая считает, что деятельность на этой земле не ведется. В течение месяца бизнесмену придется освободить участок. И он такой далеко не один. Впрочем, несмотря на массу отрицательных моментов, есть и положительный.

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Дмитрий Серов, сооснователь компании «Краснополянская косметика»: «Самого решения пока на руки мы не получили ввиду технических особенностей. Нас 140 человек, и это все сложно сделать, как объяснил судья. Был на самом деле позитивный момент во всей этой истории: в последней реплике представитель Генеральной прокуратуры заявил о том, что в ходе разбирательства были выявлены добросовестные пользователи сельскохозяйственных земель. Нам будет оказана правовая помощь в заключении новых договоров аренды с Росимуществом».

Все произошло довольно быстро: иск прокуратуры датирован 4 августа, а уже меньше чем через три недели вынесено решение. Хотя когда речь идет о такой большой площади, о 140 людях, которые занимаются бизнесом на этих землях, то, наверное, было бы логично проверить каждого в отдельности. Тем более, как говорят бизнесмены, они вложили в эти участки солидные деньги. Например, один из предпринимателей рассказывал Business FM, что потратил средства, которые скопил на жилье для себя и детей.

Если говорить о положительном моменте, о котором упомянул Дмитрий Серов, возможно, предпринимателям действительно помогут. И они снова попытаются арендовать эти участки. Оставим в стороне вопрос, зачем тогда было нужно лишать их права на аренду земель. Все будет по букве закона — открытые торги. Интересно, что бизнесмены узнали о торгах сразу же после реплики прокурора.

Дмитрий Серов, сооснователь компании «Краснополянская косметика»: «Встал представитель Росимущества и сказал, что все будет в рамках законов Российской Федерации. А это значит, будут открытые торги. Сейчас возник вопрос: как нам быть? Мы в любом случае идем на апелляцию, обжалуем. Двоякое ощущение пока».

Почему прокуратура решила, что участки на Красной Поляне не используются по назначению, — для бизнеса загадка. Просьбы об экспертизах, по их словам, суд отклонил. Индивидуальный предприниматель Амаяк Кочконян — один из тех, кто арендует участок в этих местах. Выращивает инжир, мандарины, хурму, фейхоа. Он вспоминает, что был визит прокурора и представителей других ведомств. Но они, по словам бизнесмена, даже не заходили на участок, который он использует почти полностью.

— Задействовано, можно сказать, 99%. Прокуратура выдвинула претензии только относительно того, что у меня есть участок и он не используется. Якобы сорная трава и какие-то кустарники.

— А есть они там?

— У нас все ухожено, все хорошо. Мы знаем, когда косить.

— Экспертиза какая-то была, кто-то приходил к вам?

— Нет, никого не было, никаких экспертиз. Был выезд прокурора, потом был Россельхознадзор. С улицы фотографировали, на наш участок не заходили.

Самое обидное для бизнеса — это то, что им, возможно, просто придется уйти с насиженных мест и начинать все сначала. Если, конечно, останется желание. Да еще и перед уходом придется сносить за свой счет постройки. А поскольку это всего лишь аренда, то никаких компенсаций не положено. С ними всего лишь расторгнут договор. И если лошадей или буйволов с участков можно куда-то вывести, то с виноградниками или деревьями инжира — несколько сложнее.