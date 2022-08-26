В Гааге потребовали исключения из антироссийских санкций

Муниципалитет города Гааги надеется добиться исключения из антироссийских санкций. Об этом заявила член городского совета Саския Брейнес в соответствующем письме, передает Reuters.

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Действующие ограничения, которые ввел Евросоюз (ЕС), предполагают прекращение правительством и прочими госорганами действующих контрактов с российскими компаниями до 10 октября. Попытки найти поставщика газа на замену «Газпрому» летом не увенчались успехом.

«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — отмечается в письме.

Брейнес рассчитывает на то, что властям будет предоставлена отсрочка. Она отметила, что

Гааге удалось выполнить условие проведения тендера. Член городского совета также подчеркнула, что любой договор, который вступит в силу с начала следующего года, будет намного дороже, чем текущее соглашение с «Газпромом».