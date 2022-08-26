Московские ТЦ начали расторгать договоры аренды с Zara

«Афимолл сити» досрочно разорвал договор аренды с испанской сетью Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя торгового центра.

По его словам, контракт был разорван несколько недель назад.

«У нас достаточно большой лист ожидания на аренду, мы не могли ждать, когда бренды определятся. Покупатели тоже не хотят видеть в торговых центрах закрытые витрины», - объяснил представитель ТЦ.

Он подчеркнул, что в «Афимолле» почти нет свободных торговых площадей.

Другой источник «Известий» заявил, что Inditex предлагает партнерам продлить договоры аренды до марта 2023 года. Как минимум до этого момента магазины компании не откроются в России.

Глава Минпромторга РФ Виктор Евтухов ранее заявил, что Inditex не заявляла о своем окончательном уходе из РФ. Он подчеркнул, что испанская компания надеется вернуться, «когда наладится вся эта история с логистикой».