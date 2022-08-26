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44 минуты назад

СМИ: H&M оплатил аренду торговых точек почти на год вперед

Лера Букина

Ретейлер H&M решил оплатить аренду за магазин в галерее «Актер» на Тверской улице на девять месяцев вперед. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на fashion-рынке.

СМИ: H&M оплатил аренду торговых точек почти на год вперед
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Данная точка принадлежит Государственному нефтяному фонду Азербайджана (SOFAZ).

По словам источника газеты, аренда магазина на Тверской улице обошлась компании в 150 млн рублей. Кроме того, ретейлером были выплачены все штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина в ТЦ «Колумбус» на юге Москвы. Сумма претензий оценивается примерно в 250 млн рублей.

«Ретейлер согласился на это, чтобы иметь возможность возобновить работу магазина в этом торгцентре», — отмечает газета.

H&M сообщил о сворачивании бизнеса в России в июле. Решение связано с ситуацией, происходящей вокруг Украины. Ретейлер принял решение закрыть все свои магазины, но некоторые все же открылись для посетителей 2 августа. Так, компания смогла распродать остатки товаров.

Компании,Коммерсант,
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