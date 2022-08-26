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45 минут назад

Производитель турбин для «Северного потока-1» не может уйти из РФ

Ura.Ru

Производитель турбин для «Северного потока-1» Siemens Energy не сможет уйти из России. Связано это с запретом правительства РФ на продажу долей в стратегических компаниях «недружественным акционерам». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Производитель турбин для «Северного потока-1» не может уйти из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, долю Siemens «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) планировала купить компания «Интер РАО». Правительство РФ предварительно включило две компании, подконтрольные немецкой Siemens Energy — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) и «Сименс Энергетика» — в перечень компаний, сделки с долями иностранных акционеров которых запрещены.

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«Это ставит под вопрос готовящуюся сделку по продаже доли Siemens Energy в СТГТ», — уточняет газета.

По словам издания, несмотря на тот факт, что «Интер РАО» уже обращалось в российское правительство с просьбой исключить СТГТ из предварительного перечня, есть вероятность, что сделка будет заморожена. Ранее Siemens отказала в дополнительных гарантиях по «Северному потоку». Также «Газпром» на трое суток останавливал поставку газа по газопроводу «Северный поток» в связи с ремонтом.

Компании,Siemens,Интер РАО ЕЭС,Газпром,Правительство РФ,
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