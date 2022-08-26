Венгрия разрешила "Росатому" построить два новых энергоблока АЭС "Пакш"

Венгерское управление по ядерной энергетике дало разрешение госкорпорации "Росатом" на строительство 5-го и 6-го энергоблоков АЭС "Пакш". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: Tibor Illyes/AP Tibor Illyes/AP

Согласно документам, разрешение будет действительно в течение десяти лет, а само строительство "Пакш-2" может стартовать в октябре 2022 года.

Венгерская АЭС "Пакш" была построена по проекту СССР и сейчас на станции функционируют четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью порядка 2 ГВт. В 2009 году парламент Венгрии одобрил постройку двух новых блоков станции ("Пакш-2" или второй очереди АЭС "Пакш"), однако сроки строительства затянулись.

Российская госкорпорация "Росатом" подписала контракты на достройку АЭС в декабре 2014 г. Стоимость проекта оценивается в сумму около 12,5 млрд евро.