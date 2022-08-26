Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
2 часа назад

Венгрия разрешила "Росатому" построить два новых энергоблока АЭС "Пакш"

Газета.Ruиещё 2

Венгерское управление по ядерной энергетике дало разрешение госкорпорации "Росатом" на строительство 5-го и 6-го энергоблоков АЭС "Пакш". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Венгрия разрешила "Росатому" построить два новых энергоблока АЭС "Пакш"
Фото: Tibor Illyes/APTibor Illyes/AP

Согласно документам, разрешение будет действительно в течение десяти лет, а само строительство "Пакш-2" может стартовать в октябре 2022 года.

Венгерская АЭС "Пакш" была построена по проекту СССР и сейчас на станции функционируют четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью порядка 2 ГВт. В 2009 году парламент Венгрии одобрил постройку двух новых блоков станции ("Пакш-2" или второй очереди АЭС "Пакш"), однако сроки строительства затянулись.

Российская госкорпорация "Росатом" подписала контракты на достройку АЭС в декабре 2014 г. Стоимость проекта оценивается в сумму около 12,5 млрд евро.

В конце июля главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили дополнительные поставки газа и развитие проекта АЭС "Пакш-2". Позднее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что в ближайшие месяцы ожидается получение лицензии на строительство в Венгрии АЭС "Пакш-2" с участием России.

Компании,Петер Сийярто,Алексей Лихачев,Сергей Лавров,МИД России,Росатом,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители