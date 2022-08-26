Грузия задумала отправлять свое вино в США вместо России

Экспорт в Россию грузинского вина, составляющий в 2022 году около 60% от общего объёма, решили снизить в полтора раза.

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Как рассказал председатель Национального агентства вина Леван Мехузла, примерно через пять лет его планируется довести до 40%, заместив освободившуюся долю поставками на Запад, в Прибалтику и страны Восточной Европы.

Экспорт в США уже растёт. По словам функционера, в 2021 году поставки грузинских виноделов в США увеличились на 16%, их планируют довести до 5 млн бутылок в год. Усилия также предпринимаются на рынках Великобритании, Германии, Восточной Европы и Прибалтики.