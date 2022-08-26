Крупный бизнесмен в тайном письме раскрыл стратегию выживания при мировом кризисе

Следующее десятилетие будет тяжёлым и все страны почувствуют холод, предупредил основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй сотрудников в секретном письме. Об этом стало известно изданию The Guardian.

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Бизнесмен разработал стратегию для работы в условиях мирового экономического кризиса.

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По его мнению, главное — выживать и зарабатывать столько, сколько возможно. Жэнь Чжэнфэй заявил подчинённым, что в следующие 3 года компании придётся фокусироваться не на расширении и денежном потоке, а на прибыли. В будущем Huawei придётся испытать сокращения и отток инвестиций, предсказал основатель компании.

«Следующее десятилетие будет очень болезненным историческим периодом, поскольку мировая экономика продолжает снижаться», — заявил Жэнь, напомнив о сложностях из-за пандемии, конфликта на Украине, санкций США, кризиса недвижимости и других.

Huawei считается крупнейшей фирмой Китая, но за первые 3 месяца 2022 года её выручка снизалась на 14%. Именно в это время правительство США запретило продавать технику Huawei в стране, опасаясь за национальную безопасность.

«(Нам нужно) выжить и заработать немного денег, где мы можем. С этой точки зрения нам необходимо скорректировать структуру рынка и изучить, что можно сделать, а от чего следует отказаться», — объяснил в письме Жэнь.

Тайное письмо основателя Huawei завирусилось в социальных сетях, где его обсудили более 100 млн пользователей. Они забеспокоились за своё благополучие, когда увидели, что панике поддался даже глава крупнейшего бизнеса в стране.

Профессор и директор китайского института SOAS (Школы востоковедения и африканистики — подразделения Лондонского университета) Стив Цанг заявил, что статус и состояние Жэня позволяют ему говорить более открыто, чем другим, поэтому к его словам стоит прислушаться.

«Когда кто-то вроде Жэня признаёт, с какими проблемами может столкнуться национальный лидер среди компаний (Huawei) в результате санкций США, это указывает на то, что более широкая китайская экономика также уязвима», — заметил профессор.