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57 минут назад

Американская авиакомпания с 30-летней историей прекратит полеты

Лера Букина

Американская региональная авиакомпания ExpressJet Airlines с более чем 33-летней историей приняла решение прекратить полеты. Кроме того, она готовится к ликвидации под судебной супервизией, сообщает портал Ato.ru.

Американская авиакомпания с 30-летней историей прекратит полеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания закрыла не только собственный чартерный бизнес, но и регулярную «дочку». Она объяснила решение неблагоприятными рыночными условиями.

«Сочетание условий привело нас к такому решению. Несмотря на самоотверженные усилия нашей команды и поддержку от аэропортов, куда мы выполняли полеты, мы достигли точки, когда прекращение операционной деятельности — лучшее решение в интересах наших акционеров», — заявил президент компании Субодх Карник.

Ранее в Йельском исследовательском университете пришли к выводу, что ограничения против российской авиации, пошатнули позиции американских авиакомпаний и авиационных корпораций в глобальной борьбе с мировыми конкурентами.

Также стало известно, что 19 российским авиакомпаниям направят новые субсидии на общую сумму 2,5 млрд рублей из-за вынужденного возврата пассажирам стоимости билетов на отменные на фоне ограничений рейсы.

Компании,
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