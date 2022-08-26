Американская авиакомпания с 30-летней историей прекратит полеты

Американская региональная авиакомпания ExpressJet Airlines с более чем 33-летней историей приняла решение прекратить полеты. Кроме того, она готовится к ликвидации под судебной супервизией, сообщает портал Ato.ru.

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Компания закрыла не только собственный чартерный бизнес, но и регулярную «дочку». Она объяснила решение неблагоприятными рыночными условиями.

«Сочетание условий привело нас к такому решению. Несмотря на самоотверженные усилия нашей команды и поддержку от аэропортов, куда мы выполняли полеты, мы достигли точки, когда прекращение операционной деятельности — лучшее решение в интересах наших акционеров», — заявил президент компании Субодх Карник.

Ранее в Йельском исследовательском университете пришли к выводу, что ограничения против российской авиации, пошатнули позиции американских авиакомпаний и авиационных корпораций в глобальной борьбе с мировыми конкурентами.