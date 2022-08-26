«Аэрофлот» перейдет на отечественные самолеты

«Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 — Sukhoi Superjet, 210 — МС-21 — это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214. Это очень существенные объемы, потребуют, конечно же, от нас дополнительных ресурсов», — приводятся слова Александровского на официальном сайте Кремля.