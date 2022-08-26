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1 час назад

«Аэрофлот» перейдет на отечественные самолеты

Ura.Ru

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует законтрактовать 323 самолета российского производства в рамках обновления парка воздушных судов. Об этом заявил генеральный директор организации Сергей Александровский в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 — Sukhoi Superjet, 210 — МС-21 — это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214. Это очень существенные объемы, потребуют, конечно же, от нас дополнительных ресурсов», — приводятся слова Александровского на официальном сайте Кремля.

Гендиректор авиакомпании уточнил, что основной фокус компании в ближайшее время будет направлен на подготовку к эксплуатации отечественных воздушных судов.

«Наша стратегия сейчас обновляется, но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года», — отметил он.

По состоянию на конец 2021 года парк воздушных судов «Аэрофлота» насчитывал 356 единиц. «Из них 59 широкофюзеляжных (Boeing 777, Boeing 747, Airbus А350, Airbus А330); 221 узкофюзеляжное среднемагистральное (семейство Airbus А320 и A320neo, Boeing 737-800); 76 узкофюзеляжных региональных (Superjet 100)», — уточнялось на сайте компании.

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