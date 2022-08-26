Раскрыто название аналога «Макфлурри»

В компании «Вкусно - и точка», купившей российский бизнес McDonald’s, рассказали о появлении в меню аналога «Макфлурри» - десерта «Айс де люкс». Об этом сообщает ТАСС.

Десерт со вкусом ананаса пока доступен в нескольких регионах присутствия «Вкусно - и точка». С 29 августа «Айс де люкс» появится во всех ресторанах.

16 мая стало известно о решении McDonald’s окончательно уйти из России и продать свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который был одним из франчайзи компании.

Американская компания сохранила права на товарный знак в РФ, поэтому рестораны, которые открылись на месте McDonald's, не могут использовать ее название, логотип и меню. В «ВиТ» заявляли, что сеть продолжит сотрудничать с российскими поставщиками McDonald’s.

Первые рестораны новой сети открылись в Москве и области 12 июня.