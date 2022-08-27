Производители вакцин от коронавируса начали патентную войну

Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech. Американская компания обвиняет своих конкурентов в нарушении патентных прав при производстве вакцины от коронавируса. Представители Moderna считают, что Pfizer и BioNTech для своей вакцины Comirnaty скопировали технологию матричной РНК. Сама вакцина стала использоваться для борьбы с ковидом в 2021 году, хотя патенты на нее фармкомпания из США регистрировала еще с 2010 по 2016 годы. Moderna также напомнила, что в разгар пандемии не требовала соблюдать собственные патенты, чтобы помочь странам с низкими доходами разрабатывать вакцины. Однако в марте 2022 года такие послабления отменила. Иск Moderna подаст в окружной суд американского штата Массачусетс и региональный суд Дюссельдорфа. Разработчик намерен добиться изъятия препарата Comirnaty из оборота. Комментирует профессор «Сколтеха» Дмитрий Кулиш:

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Дмитрий Кулиш профессор «Сколтеха» «Сегодня, по официальным данным, Pfizer продал свои вакцины на 22 млрд долларов, а Moderna на 10 млрд долларов, что для Модерны великолепный результат. Pfizer — это огромная многомиллиардная компания, для которой 22 млрд долларов — это десятки процентов продаж, но даже не 50%. А для Moderna, наоборот, это великолепное достижение, из чего мы делаем вывод, что этот суд для Moderna больше маркетинговый ход и развлечение на потеху акционерам, чем серьезная борьба за что-то. Потому что Moderna и так все выиграла. За последние десять лет Moderna привела в ведомство на моей памяти не менее 50 патентов, имеющих отношение к мРНК-вакцинам и мРНК-продуктам. Злые языки говорят, что их было там гораздо больше, через дочерние организации. Очевидно, что Pfizer где-то что-то нарушил, а судья в суде будет не задавать вопрос, в чем Pfizer нарушил, а будет задавать вопрос, насколько сильно Pfizer повредил Moderna в продажах, насколько сильно Moderna пострадала от атаки Pfizer. Приблизительно зная, как проходят такие суды, я думаю, что либо до суда не дойдет вообще и у Pfizer с Модеrnа будет внесудебное соглашение, либо Pfizer присудят какой-то номинальный штраф уровнем в 200 млн долларов, и этим все закончится».

В среду Moderna подала заявку в США на применение бивалентной бустерной вакцины против «омикрона».

В России новый вариант комбинированной вакцины разработали в Центре имени Гамалеи. В состав препарата вошли версии «омикрона» и варианта «дельта». Представители научно-исследовательского института заявили, что протестировали вакцины на животных. Эксперименты показали, что новая комбинация защищает от всех предшествующих и текущих вариантов коронавируса. Впрочем, комбинированные вакцины еще не до конца изучены, отмечает руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда «ЛАнс-био — венчурс» Илья Ясный:

Илья Ясный руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда «ЛАнс-био — венчурс» «Потенциально она лучше в условиях возникновения новых вариантов, чем старая. Все исследования показывают, что, по крайней мере, в отношении иммуногенности рекомбинированные вакцины, содержащие новые варианты «омикрона», работают лучше, чем старые вакцины. Там есть вопрос — иногда лучше работает комбинированная вакцина, иногда — содержащая только один новый вариант. Но чтобы на практике понять, действительно ли это полезно, нужно проводить клинические исследования как минимум по иммуногенности, а лучше — по защитной эффективности. Pfizer и Moderna обещали уже в октябре вывести на рынок вакцины с обновленными вариантами. Как всегда, встанет вопрос масштабирования. Нет никакой гарантии, что если изменить состав вакцины, удастся опять ее произвести в больших количествах, но хорошие шансы на это есть, потому что там изменяется как раз только мРНК-состав, и есть надежда, что он не сильно повлияет на производственные характеристики. ВОЗ придерживается другой стратегии — она считает, что нужно упор делать на фундаментальные типы вакцин, новые, которые будут эффективны против любых видов коронавируса».