Производители вакцин от коронавируса начали патентную войну

Американская фармакологическая компания Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в использовании её технологий, защищённых патентами, для создания мРНК вакцины против коронавируса. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы Moderna.

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В компании считают, что другие фирмы нарушили её патентные права. Moderna собирается добиться изъятия препарата Comirnaty, совместно разработанного Pfizer и BionTech, из оборота.

«Moderna считает, что вакцина Pfizer и BioNTech (под брендом) Comirnaty нарушает патенты Moderna, поданные с 2010 по 2016 год и покрывающие основополагающую технологию мРНК Moderna», — сказано в сообщении.

Исковые заявления представители Moderna подадут в окружной суд американского штата Массачусетс и региональный суд немецкого города Дюссельдорф.