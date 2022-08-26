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41 минуту назад

Производители вакцин от коронавируса начали патентную войну

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Американская фармакологическая компания Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в использовании её технологий, защищённых патентами, для создания мРНК вакцины против коронавируса. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы Moderna.

Производители вакцин от коронавируса начали патентную войну
Фото: ReutersReuters

В компании считают, что другие фирмы нарушили её патентные права. Moderna собирается добиться изъятия препарата Comirnaty, совместно разработанного Pfizer и BionTech, из оборота.

В России создали  вакцину от нового штамма коронавируса

«Moderna считает, что вакцина Pfizer и BioNTech (под брендом) Comirnaty нарушает патенты Moderna, поданные с 2010 по 2016 год и покрывающие основополагающую технологию мРНК Moderna», — сказано в сообщении.

Исковые заявления представители Moderna подадут в окружной суд американского штата Массачусетс и региональный суд немецкого города Дюссельдорф.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая вакцина от штамма «дельта-омикрон». По словам директора Центра им. Гамалеи, академика РАН Александра Гинцбурга, это тот же препарат «Спутник V», только с усовершенствованным антигенным составом.

Компании,Pfizer,РАН,
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