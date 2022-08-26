«Хоум кредит» стал полностью российским

Банк «Хоум кредит» приобрел долю в собственном капитале банка у международной группы Home Credit N.V. (входит в PPF Group). Она оценивается в 49,5%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

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Так, чешская группа полностью вышла из капитала российской «дочки».

«Банк Хоум Кредит объявляет о покупке 49,5% доли в собственном капитале банка у международной группы Home Credit N.V… Таким образом, Банк Хоум Кредит стал полностью российской компанией», — отмечается в сообщении банка.

Напомним, что чешской PPF Group была ранее продана контрольная доля в размере 50,5% в российских «дочках» за 26,4 миллиарда рублей. Банк «Хоум кредит» находится в их числе.

Сообщалось о планах группы закончить продажу оставшихся акций не позднее ноября за 16,4 миллиарда рублей. Сейчас в ЕГРЮЛ отображаются данные о том, что ООО «Хоум кредит энд финанс банк» владеет оставшимися 49,5%. Отмечается, что номинальная цена доли - 2 065 635 000 рублей.

В банке «Хоум кредит» подчеркнули, что компании удалось завершить выход иностранного акционера за счет собственных средств банка и обеспечить комфорт регулятора благодаря устойчивому финансовому положению банка и запасу капитала.

«Смена собственника никак не отразится на нашей операционной деятельности. Банк находится в отличном финансовом состоянии. Рентабельность бизнеса во втором полугодии восстановилась до прошлогоднего уровня», — заявил председатель правления кредитной организации Александр Скабара.