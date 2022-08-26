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1 час назад

Запущен Telegram-бот ВЭФ

ТАСС

Информационный Telegram-бот ВЭФ (6+) поможет участникам и гостям Восточного экономического форума быстро получить ответы на самые актуальные вопросы.

Запущен Telegram-бот ВЭФ
Фото: ТАССТАСС

В разработке использована база знаний чат-бота, размещенного на сайте Восточного экономического форума. Узнать о том, как получить бедж и где сдать ПЦР-тест для доступа на площадку, уточнить информацию о сервисах, ознакомиться с программой форума и посмотреть карту площадки можно прямо в Telegram.

Чат-бот создан при поддержке ООО "Межрегиональный контактный центр".

Межрегиональный контактный центр - бизнес-партнер по digital-маркетингу, коммуникациям, делегат- и продакт-менеджменту, а также по разработке и внедрению IT-продуктов и технологическому развитию Фонда Росконгресс.

VII Восточный экономический форум (6+) пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.

Компании,ВЭФ-2022,
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