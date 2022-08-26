Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Французский гигант продал долю в российском проекте конкуренту «Газпрома»

Lenta.ru

Французская компания TotalEnergies продала свою 49-процентную долю в компании «Тернефтегаз», занимающуюся проектом разработки Термокарстового месторождения, российскому «Новатэку», который считается конкурентом «Газпрома». О сделке европейский гигант сообщил на своем сайте.

Французский гигант продал долю в российском проекте конкуренту «Газпрома»
Фото: ReutersReuters

Это подтвердил «Новатэк».

«В результате, "Новатэк" будет владеть 100 процентами ЗАО "Тернефтегаз"», — уточняется в публикации.

Согласно уточнению французской компании, российские власти дали свое согласие на продажу 25 августа. 26 августа обе стороны подписали соглашение о приобретении, закрытие сделки ожидается в сентябре. TotalEnergies, как многие другие компании, сворачивает сотрудничество с Россией после начала военной операции Москвы на Украине.

Соглашение о создании совместного предприятия для разработки Термокарстового газоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе компании подписали в 2009 году. Добыча после выхода на полную мощность в 2015 году составляет 2,3 миллиарда кубометров газа и 800 тысяч тонн конденсата в год.

Компании,Новатэк,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители