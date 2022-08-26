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44 минуты назад

Индия начала переговоры с «Газпромом» об импорте газа

Lenta.ru

Индийская госкомпания GAIL начала переговоры с российским «Газпромом» о поставках газа. Об этом стало известно The Economic Times. Источники газеты отмечают, что договоренности об импорте пока находятся только на начальной стадии.

Индия начала переговоры с «Газпромом» об импорте газа
Фото: ReutersReuters

По словам собеседников издания, «Газпром» мог предложить GAIL закупать газ у зарегистрированной в Сингапуре компании Gazprom Marketing and Trading Singapore. В свою очередь, сингапурское подразделение является «дочкой» Gazprom Germania. Компания по условиям долгосрочного контракта должна была поставить GAIL 2,5 миллиона тонн или минимум 36 партий СПГ в течение этого года. Однако уже восемь запланированных поставок были пропущены.

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Ранее в августе стало известно, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) бывшей структуре «Газпрома» в Германии Gazprom Marketing & Trading Singapore (GM&T Singapore) по долгосрочному контракту прекращены. Поводом для этого стал срыв соглашения «Новатэка» с индийской GAIL. Предполагалось, что газ через немецкую компанию пойдет в Индию, для исполнения заключенного в 2015 году контракта на поставку 2,5 миллиона тонн СПГ в год.

Компании,Новатэк,Газпром,
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