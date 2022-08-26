Индия начала переговоры с «Газпромом» об импорте газа

Индийская госкомпания GAIL начала переговоры с российским «Газпромом» о поставках газа. Об этом стало известно The Economic Times. Источники газеты отмечают, что договоренности об импорте пока находятся только на начальной стадии.

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По словам собеседников издания, «Газпром» мог предложить GAIL закупать газ у зарегистрированной в Сингапуре компании Gazprom Marketing and Trading Singapore. В свою очередь, сингапурское подразделение является «дочкой» Gazprom Germania. Компания по условиям долгосрочного контракта должна была поставить GAIL 2,5 миллиона тонн или минимум 36 партий СПГ в течение этого года. Однако уже восемь запланированных поставок были пропущены.