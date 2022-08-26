Dell уходит с российского рынка и сокращает работников

«На данный момент, несомненно, российский рынок теряет крупнейшего мирового поставщика серверной продукции, а также одного из крупнейших поставщиков пользовательских электронных устройств, таких как ноутбуки. Эти устройства тоже были популярны в России, в том числе и в корпоративном секторе. Заменить продукцию такого крупного поставщика будет, несомненно, сложно и в первую очередь замена этой продукции связана с так называемым серым импортом, с этим каналом продаж связаны определенные риски, несомненно, это более дорогой способ получения необходимой продукции, а также известно о том, что закупая таким образом серверные компоненты компании рискуют еще и тем, что не имеют возможности полностью сконфигурировать нужный пакет решений, которые им нужны. То есть при поставке такой продукции им, скорее всего, нужна будет помощь в ее интеграции в существующую систему и это добавит еще больше проблем. Другой вариант — это использовать отечественные решения, в первую очередь здесь имеется в виду серверная часть, серверные компоненты достаточно давно уже производятся российскими компаниями из российских составляющих, среди них можно, например, выделить компании Aerodisk, ICL Техно, Depo Computers, Aquarius, «Тринити», некоторые из аппаратных комплексов, которые производятся этими компаниями, содержат в том числе и российские процессоры «Байкал» и «Эльбрус». Поэтому в принципе можно сказать о том, что российские производители готовы заменить зарубежные серверные системы импортозамещенными системами и такие кейсы уже есть в крупных компаниях. Главная проблема, на мой взгляд, будет заключаться в том, что и процессорную часть этих систем нужно будет тоже искать в России, так как Intel и AMD тоже прекратили поставки своей продукции. И проблема в том, что у «Эльбруса» и «Байкала» существуют трудности с получением заказов, в первую очередь из производств TSMC. Насколько быстро они смогут решить эту проблему, настолько быстро решится проблема массового производства серверов в России».