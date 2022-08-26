Dell уходит с российского рынка и сокращает работников

Dell приостановила поставки своей техники на российский рынок полгода назад, а теперь и вовсе покидает рынок. Успели ли пользователи за это время найти альтернативу?
Американский производитель компьютеров и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell уходит с российского рынка и сокращает всех сотрудников, рассказали источники издания CNews. Компания прекратит работу с 30 августа. По данным собеседников издания, в российском офисе компании работали около 50 сотрудников.
Увольнения коснутся работников отделов продаж и маркетинга, технических специалистов. Сотрудникам выплачивают по восемь окладов, а специалистам высокого уровня — девять. В Москве у корпорации был офис продаж, а в Санкт-Петербурге — офис разработок. По данным CNews, из офиса разработок Dell увольняют по соглашению сторон около 400 разработчиков ПО.
Теперь корпорация активно развивает центр разработок в Польше. Релокацию никому из российских сотрудников не предложили, утверждают источники.
Dell приостановила поставки своей техники на российский рынок полгода назад, поэтому ничего критического уже не произойдет, считает аналитик ICT-Online.ru Андрей Блинов:
Андрей Блинов, аналитик ICT-Online.ru
«На данный момент, несомненно, российский рынок теряет крупнейшего мирового поставщика серверной продукции, а также одного из крупнейших поставщиков пользовательских электронных устройств, таких как ноутбуки. Эти устройства тоже были популярны в России, в том числе и в корпоративном секторе. Заменить продукцию такого крупного поставщика будет, несомненно, сложно и в первую очередь замена этой продукции связана с так называемым серым импортом, с этим каналом продаж связаны определенные риски, несомненно, это более дорогой способ получения необходимой продукции, а также известно о том, что закупая таким образом серверные компоненты компании рискуют еще и тем, что не имеют возможности полностью сконфигурировать нужный пакет решений, которые им нужны. То есть при поставке такой продукции им, скорее всего, нужна будет помощь в ее интеграции в существующую систему и это добавит еще больше проблем. Другой вариант — это использовать отечественные решения, в первую очередь здесь имеется в виду серверная часть, серверные компоненты достаточно давно уже производятся российскими компаниями из российских составляющих, среди них можно, например, выделить компании Aerodisk, ICL Техно, Depo Computers, Aquarius, «Тринити», некоторые из аппаратных комплексов, которые производятся этими компаниями, содержат в том числе и российские процессоры «Байкал» и «Эльбрус». Поэтому в принципе можно сказать о том, что российские производители готовы заменить зарубежные серверные системы импортозамещенными системами и такие кейсы уже есть в крупных компаниях. Главная проблема, на мой взгляд, будет заключаться в том, что и процессорную часть этих систем нужно будет тоже искать в России, так как Intel и AMD тоже прекратили поставки своей продукции. И проблема в том, что у «Эльбруса» и «Байкала» существуют трудности с получением заказов, в первую очередь из производств TSMC. Насколько быстро они смогут решить эту проблему, настолько быстро решится проблема массового производства серверов в России».
Тайваньский производитель полупроводников TSMC приостановил поставки в Россиию в конце февраля, а также прекратил производство разработанных в России полупроводников «Байкал» и «Эльбрус».
По итогам прошлого года Dell заняла первое место в России, на ее долю приходится 21% всех поставок серверов. На втором находится американская HPE, а российская Yadro занимает третье место, указывает CNews.