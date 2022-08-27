«Мы хотим получить то, за что заплатили. В итоге может получиться так, что мы заплатим за то, чего не получили, и дело дойдет до арбитража. Я считаю, что при таком развитии событий мы, скорее всего, заплатим один миллиард долларов», — заявил Стоянов.