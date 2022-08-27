Раскрыта тактика работы в РФ зарубежного бренда на фоне массового ухода западных компаний

Австрийский производитель энергетических напитков Red Bull прекратил маркетинговые акции, но не собирается уходить из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авторы утверждают, что у компании нет планов сменить название бренда или покинуть российский рынок. Дефицита и проблем с логистикой также не наблюдается. Но пока Red Bull работает без маркетинга, «фирменных "Мини Куперов" и дегустаций».

Сотрудники сейчас работают только в торговых точках. По их словам, планов уходить у Red Bull нет. Решения о режиме работы принимаются в центральном офисе компании в Австрии.