Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
30 минут назад

Раскрыта тактика работы в РФ зарубежного бренда на фоне массового ухода западных компаний

Майк Габриелян

Австрийский производитель энергетических напитков Red Bull прекратил маркетинговые акции, но не собирается уходить из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Раскрыта тактика работы в РФ зарубежного бренда на фоне массового ухода западных компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы утверждают, что у компании нет планов сменить название бренда или покинуть российский рынок. Дефицита и проблем с логистикой также не наблюдается. Но пока Red Bull работает без маркетинга, «фирменных "Мини Куперов" и дегустаций».

Французский гигант продал долю в российском проекте конкуренту «Газпрома»

Сотрудники сейчас работают только в торговых точках. По их словам, планов уходить у Red Bull нет. Решения о режиме работы принимаются в центральном офисе компании в Австрии.

Ранее стало известно, что Coca-Cola будет продаваться в России под новым брендом – «Добрый кола».

Компании,Coca-Cola,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители