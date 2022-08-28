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33 минуты назад

СМИ: в ФРГ создали холдинговую компанию для возможной национализации Gazprom Germania

Елена Прошина

Немецкое правительство создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей германской «дочки» российского «Газпрома» - Securing Energy for Europe (SEFE), которая до 2022 года носила название Gazprom Germania GmbH, сообщает ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.

СМИ: в ФРГ создали холдинговую компанию для возможной национализации Gazprom Germania
Фото: ReutersReuters

По данным издания, эта холдинговая компания была создана в обстановке секретности, чтобы провести национализацию SEFE в краткосрочной перспективе. Бывшая «дочка» «Газпрома» опекается Федеральным сетевым агентством ФРГ. Министерство по делам экономики и защиты климата страны подтвердило, что ему было известно об основании такой компании.

Управляющими директорами компании назначены два юриста немецкого подразделения международной юридической фирмы CMS.

Напомним, в апреле Берлин распорядился передать холдинг Gazprom Germania в управление Федерального сетевого агентства. В качестве ответа власти России в мае ввели санкции против Gazprom Germania, запретив сделки, платежи и другие операции.

14 июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение не национализировать компанию Gazprom Germania GmbH, чтобы избежать возможной эскалации конфликта с Москвой.

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