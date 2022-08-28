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1 час назад

Bloomberg: прибыль российских компаний выросла после введения санкций

Майк Габриелян

Bloomberg сообщил, что прибыль российских компаний выросла на 25% после введения санкций Западом.

Агентство оперировало расчетами Sber CIB.

«Прибыль российских корпораций подскочила на 25% во втором квартале, несмотря на то, что масштабные санкции США и Европы, подтолкнули экономику к рецессии», - пишет Bloomberg.

Прибыль компаний составила 9,5 триллионов рублей. Увеличение чистой прибыли в годовом исчислении опередило 17%-й рост потребительских цен за тот же период.

«Результаты второго квартала были очень хорошими, они продемонстрировали устойчивость российской экономики. Устойчивый рост прибыли дает надежду на оживление корпоративных инвестиций», - считают аналитики.

Прибыль в производственном секторе выросла на 44%, сфера логистики и хранения - на 168%. Также выросли прибыли в сфере недвижимости и строительства, доходы отелей и общепита.

При этом оптовая и розничная торговля пострадали из-за падения продаж: прибыль снизилась на 13%.

Упала и прибыль горнодобывающей промышленности - на 51% из-за санкций, наложенных на ключевых производителей. В технологическом секторе, откуда массово ушли западные компании, прибыль упала на 48%.

Ранее эксперт рассказал, почему антироссийские санкции поставили в безвыходное положение западных политиков.

Компании,Сбербанк России,
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