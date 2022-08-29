Ericsson закроет российский офис

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson намерен до конца 2022 года закрыть все представительства на территории РФ. Кроме того, его руководство готовится к увольнению всех сотрудников, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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Они отметили, что головная компания Ericsson 22 августа обратилась к российскому подразделению с предупреждением о предстоящем закрытии, а также сокращении работников. Это также касается тех, кто осуществляет поддержку оборудования на сетях операторов связи.

Планы о постепенном сворачивании бизнеса в стране были подтверждены в самой компании. Отмечается, что это будет происходить по мере выполнения обязательств перед заказчиками. Вместе с тем сообщается о планах оказать финансовую и социальную поддержку сотрудникам.

В статье говорится, что компания сотрудничала в России с очень крупными операторами связи. В частности, около двух лет назад МТС решила инвестировать 10 млрд рублей для того, чтобы обновить сети до 5G на оборудовании Ericsson. В прошлом году весной Tele2 захотел купить 50 тысяч базовых станций с целью развития сети в большом числе регионов страны. В компаниях не стали предоставлять комментарии.