Ericsson закроет российский офис

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson намерен до конца 2022 года закрыть все представительства на территории РФ. Кроме того, его руководство готовится к увольнению всех сотрудников, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Они отметили, что головная компания Ericsson 22 августа обратилась к российскому подразделению с предупреждением о предстоящем закрытии, а также сокращении работников. Это также касается тех, кто осуществляет поддержку оборудования на сетях операторов связи.
Планы о постепенном сворачивании бизнеса в стране были подтверждены в самой компании. Отмечается, что это будет происходить по мере выполнения обязательств перед заказчиками. Вместе с тем сообщается о планах оказать финансовую и социальную поддержку сотрудникам.
В статье говорится, что компания сотрудничала в России с очень крупными операторами связи. В частности, около двух лет назад МТС решила инвестировать 10 млрд рублей для того, чтобы обновить сети до 5G на оборудовании Ericsson. В прошлом году весной Tele2 захотел купить 50 тысяч базовых станций с целью развития сети в большом числе регионов страны. В компаниях не стали предоставлять комментарии.
Ранее сообщалось, что, согласно отчету Ericsson, опубликованному в июле, приостановка деятельности на территории России обошлась компании в 1,2 млрд крон ($130 млн).