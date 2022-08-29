В Uniper оценили ежедневные потери из-за роста цен на газ

"С 14 июня Uniper получает из России только часть согласованных по контракту поставок газа. Дефицит поставок в настоящее время составляет 80%. Чтобы обеспечить безопасность поставок для своих клиентов, Uniper закупает недостающие в настоящее время объемы на рынке по значительно более высоким ценам. При текущем уровне около €300/МВт·ч, цены на газ выросли более чем в шесть раз за год. Поскольку Uniper до сих пор несла более высокие расходы на закупки в одиночку, в настоящее время она накапливает денежные потери в размере более €100 млн в день", - сказано в сообщении.