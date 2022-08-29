Венгрия решила увеличить поставки российского газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о планах страны договориться с «Газпромом» о наращивании с сентября поставок газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он подчеркнул, что Венгрия собирается и дальше обсуждать с российской стороной данный вопрос. Сийярто выразил надежду на то, что сделка об увеличении поставок будет заключена уже с сентября.

Ранее Reuters, ссылаясь на главу международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден, сообщило, что стран Европы ожидает нехватка газа, которая будет длиться в течение нескольких зим на фоне сокращения поставок топлива из России.