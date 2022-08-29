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1 час назад

Венгрия решила увеличить поставки российского газа

Лера Букина

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о планах страны договориться с «Газпромом» о наращивании с сентября поставок газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Венгрия решила увеличить поставки российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что Венгрия собирается и дальше обсуждать с российской стороной данный вопрос. Сийярто выразил надежду на то, что сделка об увеличении поставок будет заключена уже с сентября.

Ранее Reuters, ссылаясь на главу международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден, сообщило, что стран Европы ожидает нехватка газа, которая будет длиться в течение нескольких зим на фоне сокращения поставок топлива из России.

Как стало известно, 29 августа биржевые цены на газ в Европе упали ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров после роста выше 3500 долларов на прошлой неделе. СМИ связали такую динамику связано со словами министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что подземные хранилища газа (ПХГ) страны заполняются быстрее плана. К 26 августа уровень заполнения достиг 82,2%.

Компании,Петер Сийярто,Shell,Газпром,
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