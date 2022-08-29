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55 минут назад

Nokia покинет Россию

Елена Прошина

Финская компания Nokia планирует окончательно уйти с российского рынка. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Nokia покинет Россию
Фото: ReutersReuters

Источник пояснил, что к концу 2022 года «большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia». Это позволит закрыть все офисы компании.

Вместе с тем, подчеркнул собеседник агентства, Nokia подошла к вопросу достаточно серьезно. Компания не уйдет из РФ до тех пор, пока не оформит все необходимые документы.

Ericsson закроет российский офис

По данным агентства, шведский Ericsson также постепенно сворачивает свою деятельность. Представители компании обещают перед закрытием оказать финансовую помощь российским сотрудникам.

Ранее сообщалось, что из России уйдет Logitech. Руководство поставщика ПО для компьютеров объяснило свое решение «нестабильностью» в регионе.

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