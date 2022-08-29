Nokia покинет Россию

Финская компания Nokia планирует окончательно уйти с российского рынка. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Источник пояснил, что к концу 2022 года «большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia». Это позволит закрыть все офисы компании.

Вместе с тем, подчеркнул собеседник агентства, Nokia подошла к вопросу достаточно серьезно. Компания не уйдет из РФ до тех пор, пока не оформит все необходимые документы.

По данным агентства, шведский Ericsson также постепенно сворачивает свою деятельность. Представители компании обещают перед закрытием оказать финансовую помощь российским сотрудникам.