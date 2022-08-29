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16 минут назад

Lamoda будет торговать подержанными товарами

Елена Прошина

Интернет-магазин Lamoda начала продажу подержанных брендовых вещей. В этом ей помогает российская ресейл-платформа Second Friend Store. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Популярный интернет-магазин будет торговать подержанными товарами
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что магазин будет указывать о возможных дефектах в карточке товара, а оплата за подержанные вещи, как и за прочие, будет происходить после получения покупки.

«На Lamoda появился раздел Resale — там собраны вещи известных брендов, бывшие в употреблении… Все вещи проверяет наш партнер, российская ресейл-платформа Second Friend Store… В новой секции собраны ресейл-товары от более чем 50 люксовых брендов, среди которых Gucci, Celine, Chanel, Fendi, Bottega Veneta, Louis Vuitton», – говорится в релизе.

Отдельно подчеркивается, что интернет-магазин Lamoda будет развивать новый раздел Resale по модели дропшиппинга. Бывшие в употреблении товары можно будет заказывать вместе с другими товарами платформы, но за хранение, доставку и возврат подержанных покупок будет отвечать Second Friend Store.

Ранее торговая сеть «М.Видео» запустила в продажу подержанные iPhone.

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