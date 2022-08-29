Maersk завершила уход с российского рынка

Датская судоходная и логистическая компания A. P. Moller - Maersk завершила свой уход с российского рынка, к которому приступила после начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе в понедельник.

В течение длительного времени ей не удавалось продать свою долю в 30,75% в российской компании Global Ports (GPI). Сейчас это, наконец, произошло, покупателем стал российский партнер Maersk, группа компаний "Дело", являющаяся акционером Global Port. В результате ее акционерный пакет составляет теперь более 60%.

Согласно условиям сделки, в будущем Maersk сможет возобновить работу с "Дело".

"Мы рады, что заключили эту сделку в согласии с планом с нашим многолетним партнером "Дело", - отмечает в сообщении административный директор портовой компании Maersk - APM Terminals - Кейт Свендсен.

Стоимость сделки не разглашается. Maersk была акционером Global Ports на протяжении десяти лет, купив в 2012 году пакет акций через APM Terminals.